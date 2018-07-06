Арбитраж проведет первые слушания по иску в связи с блокировкой Telegram

Первый иск к Роскомнадзору был подан петербургской компанией «Инвестори» 27 апреля. Предварительные слушания Московский арбитраж назначил на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство располагает копией иска. Вторым ответчиком в иске указан Минфин РФ. Истец настаивает на взыскании пяти миллионов рублей убытков — ущерб, по мнению «Инвестори», причиненный попытками ограничить доступ к Telegram. Как пояснил представитель руководителя компании «Инвестори» Александр Вихарев, из-за веерных блокировок сторонних ресурсов бизнесмену поступили жалобы клиентов, связанные с невозможностью регистрации на платформе компании.

Ранее Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России. Причиной послужил отказ мессенджера предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявили, что это технически невозможно, однако глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал данное объяснение лукавством.