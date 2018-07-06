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1:48   6 Июля 2018
Весь мир

Вернемся на другой путь. Трамп рассказал, что будет, если Ким Чен Ын не оправдает доверие

Вернемся на другой путь. Трамп рассказал, что будет, если Ким Чен Ын не оправдает доверие

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в четверг сообщил, что по-прежнему имеет хорошие предчувствия на счет лидера КНДР Ким Чен Ына.

На вопрос, не думает ли президент, что Северная Корея пытается скрыть, что продолжает ядерную программу, Трамп ответил:

«Поглядим. Вот все, что могу сказать. Однако ни одного испытания ядерного оружия, пуска баллистической ракеты не было».

Он вновь повторил про «хорошие предчувствия», но добавил, что если они не оправдаются, то США «вернутся на другой путь».

12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре во время первого в истории саммита США—КНДР. Переговоры закончились подписанием совместного документа, суть которого — декларация о признании достигнутого прогресса и желание сторон продолжать диалог. Конкретных обещаний по денуклеаризации Корейского полуострова и снятия в связи с этим санкций США в документе не содержится. Тем не менее, американский лидер назвал эту встречу «исторической и очень полезной», а корейский — «большим прорывом».

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #ким чен ын #весь мир
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