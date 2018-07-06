Путин выступит на Международном конгрессе по кибербезопасности

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступит на Международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что организованная Сбербанком межотраслевая, международная площадка призвана обеспечить глобальный диалог представителей органов власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по наиболее острым и актуальным вопросам кибербезопасности в условиях диджитализации и глобализации.

В деловой программе Конгресса панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам современной киберсферы. На форум приглашены руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг в сфере кибербезопасности, представители федеральных органов власти и мировые эксперты.

По оценкам Сбербанка в 2017 году потери экономики от киберпреступности составили 600-650 миллиардов рублей. По словам заместителя главы правления Сбербанка Станислава Кузнецова, потери экономики России в 2018 году могут оказаться еще больше — до триллиона рублей.