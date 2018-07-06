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1:06   6 Июля 2018
Весь мир

Залезшей на Статую Свободы активистке грозит до полутора лет тюрьмы

Залезшей на Статую Свободы активистке грозит до полутора лет тюрьмы

Прокуратура американского Манхэттена предъявила обвинения 44-летней женщине, которая более трех часов просидела на Статуе Свободы в Нью-Йорке. Женщина совершила этот поступок в знак протеста против разлучения семей иммигрантов.

Как пишет газета New York Post, инцидент произошел в среду. В полицию поступил сигнал о том, что на американском символе демократии замечена женщина. Правоохранителям пришлось применить спасательные тросы, чтобы снять активистку.

Женщину взяли под стражу, а в четверг предъявили ей обвинение в незаконном проникновении, вмешательстве в деятельность государственного учреждения и нарушении порядка. Ей грозит до полутора лет заключения. В суде она не признала свою вину.

Вопрос о разлучении семей иммигрантов в США за последние недели перерос в масштабный кризис. В апреле была объявлена политика «нулевой терпимости», после чего власти в обязательном порядке задерживают нелегальных иммигрантов с детьми, после чего родителей направляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания. Разлучение родителей с детьми объясняют тем, что несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности. Только в мае — начале июня было задержано более двух тысяч детей.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #весь мир #иммигранты #статуя свободы
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