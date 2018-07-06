СКП представил список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Сирийский комитет по переговорам (СКП) направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре из 50 кандидатов в конституционную комиссию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксоя.

«5 июля Сирийский комитет по переговорам представил спецпосланнику ООН список из 50 кандидатов от оппозиции в конституционную комиссию, — говорится в заявлении Аксоя. — В тот же день Турция официально подтвердила, что поддерживает список».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства также отмечается, что главы делегаций трех стран-гарантов (Россия, Турция и Иран) по сирийскому урегулированию, участвующих в астанинском процессе, 18-19 июня обсудили с де Мистурой в Женеве принципы формирования состава и функционирования комиссии. Дискуссии по этой темы будут продолжены в ближайшее время.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с весны 2011 года. Урегулирование обсуждается на переговорных площадках Женевы и Астаны. 30 января в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога. Это была первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав сирийских политиков. На сочинском конгрессе было принято решение о создании конституционной комиссии, которой предстоит работать в Женеве.