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0:08   6 Июля 2018
Весь мир

Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

Среди погибших при взрывах в мексиканском муниципалитете Тультепек несовершеннолетние, а также пожарные и полицейские, прибывшие на место происшествия. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь правительства штата Мехико Алехандро Осуна Риверо.

По его словам, на данный момент 40 человек числятся пострадавшими. Ранее сообщалось, что погибли 16 человек и 31 ранены. Число жертв увеличилось после того, как приехавшие после первой детонации в мастерских пиротехники пожарные и полицейские приступили к работе. Они оказались в эпицентре второго взрыва.

Мексиканский Тультепек — место, где едва ли не каждом доме производится пиротехническая продукция. В настоящее время все работы, связанные с производством пиротехники, остановлены.

Случаи, когда при взрывах пиротехники гибнут люди, нередки в Мексике. В это стране очень популярны фейерверки. Салюты запускаются по любому поводу, от национальных праздников до празднований дня рождения, крестин, свадеб. В том же Тультепеке в декабре 2016 года во время ярмарки сдетонировали пиротехнические изделия. Взрыв унес более 40 жизней.

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Автор: Вячеслав Каширин
#жертвы #чп #мексика #весь мир #пиротехника
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