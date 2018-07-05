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 Опасная утечка газа произошла в центре Праги

Опасная утечка газа произошла в центре Праги
23:37   5 Июля 2018
Весь мир

Опасная утечка газа произошла в центре Праги

Опасная утечка газа произошла в центре Праги

В одном из зданий на улице Масна в историческом центре чешской столицы в четверг вечером по невыясненным причинам происходит большая утечка газа. Об этом сообщил журналистам представитель управления пожарной охраны Праги Мартин Кавка.

На данный момент известно, что полиция эвакуировала более 500 местных жителей. В данном районе перекрыто движение общественного транспорта. Пожарные и представители газового хозяйства работают над прекращением утечки, проводят замеры концентрации газа в районе Масной и соседних улиц. Район оцеплен, вход на территорию запрещен всем посторонним лицам, включая журналистов.

По словам Кавки, утечка может быть ликвидирована в течение одного или двух часов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #газ #весь мир #утечка #прага
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