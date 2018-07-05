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23:19   5 Июля 2018
Россия

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Блогер Алексей Навальный назначил шеф-редактором на канале «Навальный. Live» — действующего сотрудника американского пропагандистского радио.

Завершение федерального электорального цикла — повод для оппозиционных политических и околополитических сил заняться ревизией штабов, перегруппировками, усилением «личного состава». Занят этим и блогер Алексей Навальный, принявший на работу действующего сотрудника американского государственного пропагандистского СМИ «Радио Свобода».

Когда у основателя ФБК возникают перебои с внешним финансированием, филиалы его сети имеют обыкновение разваливаться, а некогда ярые сторонники открещиваться от активиста, размещая в своих блогах посты то о разочаровании, то о недопонимании, а то и вовсе обвиняя своего лидера во всех тяжких.

Как пишет «Лайф», результаты анализа медиа-актива Навального — сети Youtube-каналов — явствуют, что блогер делает ставку на людей, зарекомендовавших себя в пропагандистских структурах США — гонцов, транслирующих контент, созданный американским правительством и Госдепом в частности.

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Навальный, по данным агентства, принял на работу действующего сотрудника «Радио Свобода» Владимира Беломытцева (Дед Едрос). Последний принимал участие в организованном блогером конкурсе видеоблогеров. Беломытцев представил проект «Междомедиа групп. Политика». Победил и был принят шеф-редактором новостей на канале «Навальный. Live».

Кстати, он же, плюс Марина Мизинова, с конца 2015 года реализуют проект «Такие новости» на той же «свободе». На портале американского пропагандистского радио так и указано: Владимир Беломытцев, редактор проекта «Такие новости». О контенте, который несут Дед Едрос и Мизинова подписчикам, можно составить впечатление, просмотрев их совместный проект на портале радиостанции-иноагента.

 

Закон Смита-Мундта

«Радио Свобода» планомерную работает с российскими блогерами. Так в прошлом году стало известно, что совместный проект с радиостанцией ведет оппозиционный блогер Дмитрий Иванов, известный как kamikadzedead.

Следует отметить, что в Штатах действует закон Смита-Мундта, запрещающий радиостанциям, чье финансирование частично осуществляется госорганами, осуществлять вещание непосредственно для американцев. Таким образом, Вашингтон оберегает американских граждан от пагубного влияния собственной пропаганды.

В этой связи представляется логичным решение российского Минюста о присвоении девяти СМИ статуса иностранных агентов, которые теперь должны отчитываться перед ведомством о своей деятельности. В списке иноагентов: «Радио Свобода», «Голос Америки», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel. Реалии», «Сибирь. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Фактограф».

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Автор: Вячеслав Каширин
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