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 Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров

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22:55   5 Июля 2018
Весь мир

Меркель и Роухани обсудили сохранение ядерной сделки по Ирану

Меркель и Роухани обсудили сохранение ядерной сделки по Ирану

Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что пакет предложений Франции, Британии и ФРГ по сохранению ядерной сделки разочаровывает.

Соответствующее заявление опубликовали в четверг на официальном сайте Роухани. По словам иранского главы, в пакете не достает практических предложений, а также конкретного метода для продолжения сотрудничества. Роухани подчеркнул, что там указываются лишь общего характера обязательства подобные тем, которые ранее в своих заявлениях делал Евросоюз. Кроме того, глава Ирана выразил надежду на то, что встреча глав МИД стран-членов ядерной сделки, которая должна пройти в Вене 6 июля, даст ясный и прямой сигнал к продолжению контактов «пятерки» и руководства Ирана по соглашению.

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Автор: Алла Ларионова
#меркель #германия #иран #политика #весь мир #роухани
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