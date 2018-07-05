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22:45   5 Июля 2018
Весь мир

Ведущий RT America Эд Шульц умер в США на 65-м году жизни

Ведущий RT America Эд Шульц умер в США на 65-м году жизни

Телеведущий и политический комментатор Эд Шульц, который работал на телеканале RT America, скончался в США в четверг 5 июля.

Об этом с прискорбием сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, с уходом Эда Шульца из жизни телеканал понес огромную невосполнимую потерю.

«Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба Эд Шульц», - написала она в четверг поздно вечером в своем Telegram-канале.

Напомним: до того, как Эд Шультц перешел на работу на телеканал RT, он был ведущим на американском телеканале MSNBC. RT America вещает не территории США с 2010 года.

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Автор: Александр Люблинский
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