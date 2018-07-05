Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров

По данным статистики, количество пенсионеров в России растет – страна стареет и это лучшим образом опровергает тезис, что у нас «далеко не все доживают до пенсии».

Об этом в четверг вечером заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, его слова приводит издание «ВЗГЛЯД».

В частности, политолог указал, что, по данным Росстата, каждый третий гражданин России является пенсионером, страна в целом стареет и, если отказаться от повышения пенсионного возраста, единственным выходом останется лишь выделение дотаций пенсионному фонду из бюджета.

Мартынов также привел конкретные цифры, из которых следует, что на начало 2018 года в России проживали 146 миллионов 800 тысяч человек, из них 82 миллиона 300 тысяч человек в работоспособном возрасте (то есть старше 16 лет, а также с учетом военнослужащих и граждан не зарегистрированных в системе ОПС), из которых в свою очередь 53 миллиона 700 тысяч человек являются работающими. В то же время, в России проживают порядка 44 миллионов граждан пенсионного возраста.

«Как бы ни пытались повышение пенсионного возраста представить в виде пенсионной реформы, это не реформа, а определенная корректировка параметров выхода на пенсию», - пояснил эксперт.

По словам Мартынова, если прислушаться к тем, кто громче всех критикует планы правительства повысить возраст выхода на пенсию, так все россияне только и мечтали дотянуть до 60 лет и жить на пенсию. Однако, по его мнению, на самом деле люди надеются оставаться дееспособными как можно дольше, чтобы быть нужными семье, стране и самим себе.