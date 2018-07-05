США не собираются сокращать военный контингент на территории ФРГ

Вашингтон не намерен сокращать контингент американских военнослужащих в Германии.

Об этом в четверг в ходе телефонного брифинга рассказала представитель администрации США.

Ожидается, что американский лидер Дональд Трамп на предстоящем саммите НАТО снова потребует от союзников взять обязательство увеличить к середине 2020 года расходы на оборону до требуемых 2% от ВВП. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщала о том, что в ближайшие десять лет ее стране планируется повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, что является обязательством стран-членов военно-политического блока, которое принималось по итогам саммита в 2014 году в Бухаресте. По словам канцлера, в 2019 году ФРГ нарастит военный бюджет до 1,34% от ВВП, а к 2025 году — до 1,5%.