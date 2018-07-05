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22:09   5 Июля 2018
Весь мир

«Устроим им второй Вьетнам»: В Венесуэле ответили США на слова о возможном вторжении

«Устроим им второй Вьетнам»: В Венесуэле ответили США на слова о возможном вторжении

Глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, что в случае американского вторжения, венесуэльцы готовы устроить США «еще один Вьетнам».

Заявление Кабельо в четверг вечером приводит издание El Tiempo.

«Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину... Мы станем для них ещё одним Вьетнамом, их кошмаром», - подчеркнул политик.

Также Кабельо добавил, что Конституционная ассамблея уже организовала специальную комиссию, которая займется изучением деятельности «предателей», призывающих иностранные государства к военному вторжению в Венесуэлу.

Напомним: ранее Associated Press, со ссылкой на собственный источник в Белом доме, рассказало о том, как в августе 2017 года президент США Дональд Трамп в ходе совещания со своими советниками по поводу антикатарских санкций неожиданно заговорил со своими помощниками о возможности военного вторжения в Венесуэлу.

«Устроим им второй Вьетнам»: В Венесуэле ответили США на слова о возможном вторжении

МИД России уже назвал подобные предположения недопустимыми. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне подобных сообщений призвал армию страны быть готовой отразить в случае необходимости американскую агрессию.

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Автор: Александр Люблинский
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