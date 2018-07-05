Роскомнадзор потребовал объяснений от «Яндекса» в связи с утечкой личных данных

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратила внимание на сообщения о том, что «Яндекс» начал выдавать в поиске документы из Google Docs, где могут быть пароли и личные данные пользователей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в связи с инцидентом «Яндексу» направлен официальный запрос. Там же обещали опубликовать на сайте ведомства комментарий после получения ответа компании.

Ранее в четверг в «Яндексе» поясняли, что данные из Google Docs могут выдаваться в поисковой системе «Яндекса» только в случае, если страницы не защищены паролем или администратор сайта не запретил к ним доступ в файле robots.txt.

Нечто подобное уже происходило в 2011 году, когда в выдачу поисковика попали sms-сообщения абонентов «Мегафона». В «Яндексе» тогда поясняли, что это произошло из-за отсутствия на сайте «Мегафона» того же файла robots.txt., в котором администратор сайта прописывает запрет на индексацию.