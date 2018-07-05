При взрыве пиротехнических мастерских в Мексике погибли не менее 16 человек

В мексиканском штате Мехико в печально известном муниципалитете Тультепек в результате серии взрывов в мастерских по производству пиротехники погибли как минимум 16 человек и еще 31 человек пострадал.

Об этом в четверг сообщает местное издание Minuto Uno, которое приводит данные правительства штата.

В настоящее время, как сообщается, на месте взрывов работают представители полиции, медики и спасатели. Отмечается, что большинство пострадавших являются гражданскими лицами. Причины взрыва в настоящее время выясняются.

Напомним: в в мексиканском Тультепеке регулярно происходят смертельные происшествия в местах производства или хранения пиротехники. Самым трагическим за последнее время стал взрыв на рынке фейерверков, в декабре 2016 года. Тогда, по данным местных властей, погиб 41 человек и сотни людей пострадали.