Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Народный депутат Украины Геннадий Ткачук, выступая в прямом эфире местного телеканала, заявил, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини – то не просто два разных человека, но мужчина и женщина одновременно.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости, отмечая, курьез произошел в эфире телеканала «112 Украина». Отмечается, что сначала депутат, как-будто оговорился, назвав Могерини «господином», а когда телеведущая поправила его, сказав, что – это женщина, он уже уверенно разделил Федерику и Могерини.

«Господин Могерини посол, представитель европейского сообщества на Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят на Украине», - заявил Ткачук сначала, а после того как его поправили добавил: - «Да, Федерика — это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги».

При этом депутат отметил, что, возможно, он и запутался в том, «кто из них, что сказал».

Ведущая при этом продолжала пыталась объяснить ему, что Федерика Могерини – это один человек и она женщина, но депутат продолжал спорить и угомонился лишь, когда его перебил другой участник дискуссии.

Видео курьезной телепередачи на украинском телевидении выложили в интернет.