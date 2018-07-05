Большинство французов считают политику Макрона неэффективной

Большинство французских граждан считают политику президента страны Эммануэля Макрона «несправедливой» и «неэффективной». об этом говорят итоги опроса аналитического центра Odoxa-Dentsu Consulting, который проводился для радиостанции France Info и газеты Figaro.

Согласно результатам социологического исследования, «несправедливой» деятельность главы государства считают 71% опрошенных французов, при этом о несправедливости политики Макрона заявляют как представители левых (98% членов «Непокорившейся Франции» и 78% членов «Социалистической партии»), так и правых (75% Республиканцев и 85% членов «Национального объединения» (ранее «Национальный фронт»).

Помимо того, 65% респондентов полагают, что действия, предпринимаемые президентом Франции, являются "неэффективными". По польшей части о «неэффективности» заявляют представители «Непокорившейся Франции» (87%) и «Национального объединения"(83%).