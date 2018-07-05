Мы в соц.сетях:
Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

 Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров

Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров
Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса
Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

 Опасная утечка газа произошла в центре Праги

Опасная утечка газа произошла в центре Праги
Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

 Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров

Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров
Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса
Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

 Опасная утечка газа произошла в центре Праги

Опасная утечка газа произошла в центре Праги
21:17   5 Июля 2018
Россия

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

Визовая политика Вашингтона ведет к международной изоляции США, в том числе в сфере спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти США не выдали визы российским спортсменам, имеющим официальные приглашения на мероприятия в этой стране, что представляется «очевидной дискриминацией».

«Дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, это удар по международному спорту», — сказала представитель внешнеполитичнского ведомства.

Захарова заявила, что международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в Соединенных Штатах из-за визовой политики Вашингтона: 

"Если такие шаги будут повторяться, наступит изоляция США, в том числе и в спортивном мире. Всем же видно, что власти этой страны откровенно играют не по правилам. Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, а завтра так поступят с другими».

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #захарова #сша #политика #спорт #визы
Самое читаемое
Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко