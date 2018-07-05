МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

Визовая политика Вашингтона ведет к международной изоляции США, в том числе в сфере спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти США не выдали визы российским спортсменам, имеющим официальные приглашения на мероприятия в этой стране, что представляется «очевидной дискриминацией».

«Дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, это удар по международному спорту», — сказала представитель внешнеполитичнского ведомства.

Захарова заявила, что международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в Соединенных Штатах из-за визовой политики Вашингтона: