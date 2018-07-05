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Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

Агентура США в ФБК. Навальный укрепляет штаб представителями кормушки Госдепа

 Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров

Эксперт: Согласно статистике, в РФ 53 миллиона работающих кормят 44 миллиона пенсионеров
Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

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МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса
Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

Число погибших при взрывах пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

 Опасная утечка газа произошла в центре Праги

Опасная утечка газа произошла в центре Праги
21:16   5 Июля 2018
Весь мир

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце.

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома. 

Президентский дворец располагается напротив рыночной площади в Южном порту, неподалеку от здания мэрии. Площадь резиденции составляет порядка трех тысяч квадратных метров. В сентябре 1990 года там прошла встреча первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего.

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Автор: Алла Ларионова
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