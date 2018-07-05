Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце.

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Президентский дворец располагается напротив рыночной площади в Южном порту, неподалеку от здания мэрии. Площадь резиденции составляет порядка трех тысяч квадратных метров. В сентябре 1990 года там прошла встреча первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего.