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МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

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20:52   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что ему известны два «идеальных» сценария возвращения Донбасса в состав Незалежной. Сообщение чиновника опубликовано на сайте ведомства.

По словам Варченко, существуют два варианта. Первый: Москва добровольно отдает Крым и Донбасс. При этом компенсирует украинской стороне все расходы, иначе — второй вариант по версии советника — «мощный украинский солдат войдет в Москву».

При этом Варченко отметил, что «есть понимание того, что оба плана далеки от реальности».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в ответ на вопрос журналистов о том, как Киеву вернуть Донбасс, сказал, что украинским властям следует предоставить самопровозглашенным республикам местное самоуправление «с акцентом на автономию».

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Автор: Вячеслав Каширин
#донбасс #украина #политика #ближнее зарубежье #варченко
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