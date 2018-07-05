МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что ему известны два «идеальных» сценария возвращения Донбасса в состав Незалежной. Сообщение чиновника опубликовано на сайте ведомства.

По словам Варченко, существуют два варианта. Первый: Москва добровольно отдает Крым и Донбасс. При этом компенсирует украинской стороне все расходы, иначе — второй вариант по версии советника — «мощный украинский солдат войдет в Москву».

При этом Варченко отметил, что «есть понимание того, что оба плана далеки от реальности».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в ответ на вопрос журналистов о том, как Киеву вернуть Донбасс, сказал, что украинским властям следует предоставить самопровозглашенным республикам местное самоуправление «с акцентом на автономию».