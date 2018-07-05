Минтранс предлагает ввести новые требования к системе онлайн-бронирования авиабилетов

Мы в соц.сетях:
МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
20:58   5 Июля 2018
Россия

Минтранс предлагает ввести новые требования к системе онлайн-бронирования авиабилетов

Минтранс предлагает ввести новые требования к системе онлайн-бронирования авиабилетов

Министерство Транспорта России обнародовало проект требований к новой российской системе онлайн оформления билетов на воздушные перевозки, которые предлагает утвердить с 2020 года.

По мнению авторов документа, данная система требований обеспечит хранение и предоставление пассажирам информации о расписании авиарейсов, о тарифах разных перевозчиков и о наличии мест, а также поможет перевозчикам бронировать и продавать авиабилеты, сохраняя при этом информацию о пассажирах, их регистрации на рейс, их багаже, и о всех взаиморасчетах.  Контроль за всей этой информацией, как отмечается, будет осуществлять Роскомнадзор.

В Минтрансе также отмечают, что уже заканчивают работы по разработке отечественных систем оформления воздушных перевозок, которые, как ожидают в ведомстве, будут взаимодействовать с глобальными мировыми системами, но при этом обеспечивать суверенитет на внутренних рейсах, а также будут защищать персональные данные пассажиров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #минтранс #авиабилеты #общество #онлайн-бронирование #система требований #министрество транспорта рф
Самое читаемое
Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко