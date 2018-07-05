Минтранс предлагает ввести новые требования к системе онлайн-бронирования авиабилетов

Министерство Транспорта России обнародовало проект требований к новой российской системе онлайн оформления билетов на воздушные перевозки, которые предлагает утвердить с 2020 года.

По мнению авторов документа, данная система требований обеспечит хранение и предоставление пассажирам информации о расписании авиарейсов, о тарифах разных перевозчиков и о наличии мест, а также поможет перевозчикам бронировать и продавать авиабилеты, сохраняя при этом информацию о пассажирах, их регистрации на рейс, их багаже, и о всех взаиморасчетах. Контроль за всей этой информацией, как отмечается, будет осуществлять Роскомнадзор.

В Минтрансе также отмечают, что уже заканчивают работы по разработке отечественных систем оформления воздушных перевозок, которые, как ожидают в ведомстве, будут взаимодействовать с глобальными мировыми системами, но при этом обеспечивать суверенитет на внутренних рейсах, а также будут защищать персональные данные пассажиров.