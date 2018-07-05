Доходы Петербурга выросли на 10 процентов — Полтавченко доложил Путину о развитии города

Мы в соц.сетях:
МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
20:24   5 Июля 2018
Россия

Доходы Петербурга выросли на 10 процентов — Полтавченко доложил Путину о развитии города

Доходы Петербурга выросли на 10 процентов — Полтавченко доложил Путину о развитии города

Бюджет Петербурга формируется под задачи, поставленные майским указом. На сегодня уже утверждена стратегия социально-экономического развития города до 2035 года, отметил Георгий Полтавченко в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам губернатора, рост промышленного производства города составил 3,5%, а собственные доходы выросли примерно на 10%. Он особенно отметил успех в деле привлечения инвестиций в развитие Северной столицы. По словам Полтавченко, в этом году их будет привлечено приблизительно столько же, сколько и в прошлом — около 660 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что эта сумма превышает ежегодный бюджет мегаполиса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #полтавченко
Самое читаемое
Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко