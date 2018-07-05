Доходы Петербурга выросли на 10 процентов — Полтавченко доложил Путину о развитии города

Бюджет Петербурга формируется под задачи, поставленные майским указом. На сегодня уже утверждена стратегия социально-экономического развития города до 2035 года, отметил Георгий Полтавченко в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам губернатора, рост промышленного производства города составил 3,5%, а собственные доходы выросли примерно на 10%. Он особенно отметил успех в деле привлечения инвестиций в развитие Северной столицы. По словам Полтавченко, в этом году их будет привлечено приблизительно столько же, сколько и в прошлом — около 660 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что эта сумма превышает ежегодный бюджет мегаполиса.