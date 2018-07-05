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20:52   5 Июля 2018
Россия

Московская БКЛ станет самой длинной веткой метрополитена в мире

Московская БКЛ станет самой длинной веткой метрополитена в мире

По плану строительства Большая кольцевая линия столичного метро побьет мировые рекорды протяженности подземных путей.

Третий пересадочный контур позволит разгрузить центральные станции подземки, объединить все районы Москвы и ускорить передвижение по городу. Благодаря БКЛ удастся эффективно распределить пассажиропоток метро Москвы.

Проект станет крупнейшим в истории, кольцевой маршрут составит 69 километров, таким образом, рекорд китайской подземки будет побит. В Пекине самая длинная ветка составляет 57 километров. 

Помимо этого потенциал кольцевой предполагает присоединение других веток метро и создание новых пересадочных станций для оперативного передвижения по городу. В изначальном плане указано, что ветка включает 31 остановку и 21 переход на другие ветки.

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Автор: Екатерина Розина
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