Московская БКЛ станет самой длинной веткой метрополитена в мире

По плану строительства Большая кольцевая линия столичного метро побьет мировые рекорды протяженности подземных путей.

Третий пересадочный контур позволит разгрузить центральные станции подземки, объединить все районы Москвы и ускорить передвижение по городу. Благодаря БКЛ удастся эффективно распределить пассажиропоток метро Москвы.

Большая кольцевая линия московского метро https://t.co/rpORuZKcIS — Владимир Колганов (@krokovova) 5 июля 2018 г.

Проект станет крупнейшим в истории, кольцевой маршрут составит 69 километров, таким образом, рекорд китайской подземки будет побит. В Пекине самая длинная ветка составляет 57 километров.

Помимо этого потенциал кольцевой предполагает присоединение других веток метро и создание новых пересадочных станций для оперативного передвижения по городу. В изначальном плане указано, что ветка включает 31 остановку и 21 переход на другие ветки.