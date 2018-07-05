Путин: В стране наблюдаются положительные тенденции в ключевых экономических показателях

В четверг в Кремле прошло совещание по экономическим вопросам, в ходе которого президент РФ Владимир Путин отметил положительные тенденции по ключевым экономическим показателям.

В частности, глава государства заявил, что по итогам первых пяти месяцев года макроэкономическая ситуация в стране является стабильной, а по ряду ключевых экономических параметров наметились положительные тенденции. Также он выразил надежду, что эта положительная динамика сохранится, чтобы позитивный эффект от работы экономики почувствовали как можно большее число граждан.

Согласно данным, которые глава государства привел в ходе совещания, промышленное производство в РФ за январь-май 2018 года выросло на 3,2%, сельскохозяйственный сектор – на 2,5%, а объемы грузооборота транспорта выросли на 3,1%. Безработица и инфляция по-прежнему находятся на низком уровне, в то время как доходы населения и заработные платы растут.

При этом Путин указал участникам совещания и на то, что пока сохраняется ряд системных проблем и сложностей, связанных как с особенностями нашей экономики, так и с неблагоприятными внешними факторами, и отметил, что нельзя успокаиваться, глядя на позитивные тенденции.