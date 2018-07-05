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20:11   5 Июля 2018
Весь мир

Три человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

В американском штате ;Калифорния двое неизвестных расстреляли компанию людей, которая отмечала День независимости в частном доме в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес.

Об этом сообщает телеканал CBS, отмечая, что к настоящему моменту полиция не сообщала об аресте подозреваемых.

Также сообщается, что подробностей о происшествии пока не поступало. Известно лишь, что в одном из частных домов в районе Уэстлейк проходила вечерника, посвященная национальному празднику США. В какой-то момент к дому прибыли двое вооруженных злоумышленников, которые открыли огонь по людям, после чего с крылись с места происшествия.

В результате стрельбы три человека погибли на месте, еще трое получили огнестрельные ранения, при чем двое из пострадавших, как сообщают медики, находятся в критическом состоянии.

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Автор: Александр Люблинский
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