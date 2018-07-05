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МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

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 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

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Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
20:51   5 Июля 2018
Россия

Президент призвал скоординировать программы в рамках майского указа

Президент призвал скоординировать программы в рамках майского указа

Федеральные и региональные программы в рамках реализации майского указа должны быть скоординированы. С соответствующим призывом выступил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.

Кадры совещания показали по телеканалу «Россия 24». Глава государства напомнил о поставленных в новом майском указе задачах по развитию экономики и повышению качества жизни россиян. До 1 октября этого года, отметил Путин, положения указа необходимо развернуть в конкретные национальные проекты и программы.

По словам президента, в данном вопросе важно наладить взаимодействие с российскими регионами, а также гарантировать организационную и финансовую связку федеральных и региональных программ по данному направлению.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #майский указ
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