Российская сборная прибыла в Сочи на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

Футболисты российской сборной по футболу прибыли в Сочи на матч 1/4 Финала чемпионата мира с командой Хорватии.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба сборной России, отметив, что самолет с футболистами приземлился в сочинском аэропорту в 18.10 по московскому времени.

При этом корреспондент ТПАСС сообщает, что в аэропорту российских футболистов никто не встречал, они вышли через VIP-терминал и прошли к автобусу, на котором отправились в отель Radisson Blu Paradise.

Также сообщается, что предматчевую тренировку российская сборная проведет на стадионе на стадионе «парк Арена» в пятницу 6 июля в 12.00, а игра с хорватами пройдет на стадионе «Фишт» 7 июля, начало в 20.40 по московскому времени.

Напомним: 1 июля российская сборная, играя в Москве в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании, которая является чемпионом Европы, выбила ее из турнира и сама прошла в четвертьфинал - впервые в своей истории .