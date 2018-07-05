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19:57   5 Июля 2018
Россия

Депутаты призвали открыть еще одну фан-зону в Петербурге

Депутаты призвали открыть еще одну фан-зону в Петербурге

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратились к губернатору Георгию Полтавченко с призывом открыть еще одну фан-зону в день проведения матча Россия – Хорватия, который намечен на 7 июля.

Об этом в четверг сообщает «Деловой Петербург». Автором идеи выступил парламентарий Алексей Цивилев. По словам депутата, вторая фан-зона могла бы находиться на Дворцовой площади, на Московской площади, на площади Ленина или на Пионерской площади.

Он отметил, что после успешной игры российской национальной команды интерес к ее матчам на Кубке мира многократно возрос. Как отмечает депутат, жители и гости города должны иметь возможность достойно и организованно поддержать сборную России на предстоящих встречах в рамках мундиаля.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #петербург #чм-2018 #полтавченко #фан-зона
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