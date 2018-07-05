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МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

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МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

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 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
19:41   5 Июля 2018
Россия

Возможные темы разговора Путина и Трампа назвали в американской администрации

Возможные темы разговора Путина и Трампа назвали в американской администрации

Вопросы стратегической стабильности, а также контроль вооружений, войдут в повестку предстоящего саммита глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом в четверг рассказал в ходе брифинга высокопоставленный представитель американской администрации.

Главы двух государств собираются встретиться 16 июля в Хельсинки. Ранее в Кремле заявили о том, что Путин и Трамп планируют обсудить перспективы развития отношений Соединенных Штатов и России, а также актуальные вопросы международной политики. Это будет первая полноформатная встреча политиков.

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Автор: Алла Ларионова
#встреча #россия #сша #путин #трамп #администрация
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