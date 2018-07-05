Возможные темы разговора Путина и Трампа назвали в американской администрации

Вопросы стратегической стабильности, а также контроль вооружений, войдут в повестку предстоящего саммита глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом в четверг рассказал в ходе брифинга высокопоставленный представитель американской администрации.

Главы двух государств собираются встретиться 16 июля в Хельсинки. Ранее в Кремле заявили о том, что Путин и Трамп планируют обсудить перспективы развития отношений Соединенных Штатов и России, а также актуальные вопросы международной политики. Это будет первая полноформатная встреча политиков.