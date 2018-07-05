Трамп рассчитывает, что встреча с Путиным приведет к взаимодействию

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американский президент Дональд Трамп надеется на то, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию.

По словам Хантсмана, Трамп стремится ко встрече с Путиным, исходя из интересов нацбезопасности США и для того, чтобы определить, стремится ли Россия к достижению прогресса в двусторонних отношениях.

Также Хантсман рассказал в ходе брифинга, что, как надеется президент США, встреча с Путиным поспособствует снижению напряженности и конструктивным взаимодействиям, которые в итоге послужат улучшению мира и безопасности на планете.

«Вы не можете решить проблемы, если вы не говорите о них. Президент считает, что налаживание отношений с Россией пойдет на благо и Америки, и России, но мяч находится на российской стороне», - добавил посол.

При этом он заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия с ее стороны. Напомним: ранее сообщалось, что двусторонний российско-американский саммит на высшем уровне пройдет в Хельсинки 16 июля. Руководство финской столицы уже заявило о начале подготовки площадки для переговоров.