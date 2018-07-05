Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы 

Глава США Дональд Трамп призвал Конгресс незамедлительно внести поправки в миграционный закон.

Трамп приказал немедленно изменить закон и объяснил, чем вызвано такое решение в Twitter.

По словам президента, в ближайшее время Конгресс примет новый закон об эмигрантах, который будет соответствовать времени.

Congress - FIX OUR INSANE IMMIGRATION LAWS NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.

При этом он отметил, что Вашингтон должен иметь право выгонять людей, которые незаконно проникли на территорию страны с детьми или без них. Он возмущен, что правительство США вынуждено проходить через длительные и дорогостоящие судебные процессы каждый раз, когда в стране оказываются нелегалы.

.....Country being forced to endure a long and costly trial. Tell the people “OUT,” and they must leave, just as they would if they were standing on your front lawn. Hiring thousands of “judges” does not work and is not acceptable - only Country in the World that does this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.

Трамп сравнил мигрантов с преступниками, которые проникли на частную территорию и заявил, что их необходимо выдворить из страны.

Congress must pass smart, fast and reasonable Immigration Laws now. Law Enforcement at the Border is doing a great job, but the laws they are forced to work with are insane. When people, with or without children, enter our Country, they must be told to leave without our........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.