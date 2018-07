Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы 

Глава США Дональд Трамп призвал Конгресс незамедлительно внести поправки в миграционный закон.

Трамп приказал немедленно изменить закон и объяснил, чем вызвано такое решение в Twitter.

По словам президента, в ближайшее время Конгресс примет новый закон об эмигрантах, который будет соответствовать времени.

При этом он отметил, что Вашингтон должен иметь право выгонять людей, которые незаконно проникли на территорию страны с детьми или без них. Он возмущен, что правительство США вынуждено проходить через длительные и дорогостоящие судебные процессы каждый раз, когда в стране оказываются нелегалы.

.....Country being forced to endure a long and costly trial. Tell the people “OUT,” and they must leave, just as they would if they were standing on your front lawn. Hiring thousands of “judges” does not work and is not acceptable - only Country in the World that does this!