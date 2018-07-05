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19:56   5 Июля 2018
Весь мир

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

Глава США Дональд Трамп призвал Конгресс незамедлительно внести поправки в миграционный закон. 

Трамп приказал немедленно изменить закон и объяснил, чем вызвано такое решение в Twitter.

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

По словам президента, в ближайшее время Конгресс примет новый закон об эмигрантах, который будет соответствовать времени. 

При этом он отметил, что Вашингтон должен иметь право выгонять людей, которые незаконно проникли на территорию страны с детьми или без них. Он возмущен, что правительство США вынуждено проходить через длительные и дорогостоящие судебные процессы каждый раз, когда в стране оказываются нелегалы.

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

Трамп сравнил мигрантов с преступниками, которые проникли на частную территорию и заявил, что их необходимо выдворить из страны.

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы

 

«Скажите этим людям, чтобы убирались! Они так же обязаны покинуть США, как если бы проникли на ваши лужайки перед домом», — таким бытовым примером Трамп объяснил свою позицию по данному вопросу.  

Пусть убираются: Трамп приказал немедленно изменить миграционные законы 

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Автор: Екатерина Розина
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