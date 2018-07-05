Страны НАТО обсудят сдерживание РФ

Главная тема саммита — «сила и единство НАТО», сообщила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, у стран-членов НАТО одна цель — единство альянса. В ходе саммита обсудят сдерживание российского государства, «попытки Москвы разделить демократические нации альянса» и нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«НАТО сможет разрешить любую угрозу», — заключила Хатчисон.

Саммит Североатлантического альянса запланировали на 11-12 июля в новой брюссельской штаб-квартире. По информации НАТО, переговоры лидеров стран-членов позволят наметить путь альянса на предстоящие годы.