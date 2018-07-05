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Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
19:34   5 Июля 2018
Общество

Страны НАТО обсудят сдерживание РФ

Страны НАТО обсудят сдерживание РФ

Главная тема саммита — «сила и единство НАТО», сообщила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, у стран-членов НАТО одна цель — единство альянса. В ходе саммита обсудят сдерживание российского государства, «попытки Москвы разделить демократические нации альянса» и нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. 

«НАТО сможет разрешить любую угрозу»,  — заключила Хатчисон.

Саммит Североатлантического альянса запланировали на 11-12 июля в новой брюссельской штаб-квартире. По информации НАТО, переговоры лидеров стран-членов позволят наметить путь альянса на предстоящие годы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #нато #саммит #хатчисон
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