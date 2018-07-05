Путин встретится один на один с Трампом 16 июля в Финляндии
После состоится встреча в расширенном составе и рабочий ланч, сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп прилетит в Хельсинки в воскресенье, 15 июля. Вечером президент США встретиться с сотрудниками посольства, а в понедельник поучаствует в двусторонней встрече с финским коллегой Саули Ниинисте.
Американский посол добавил, что Дональд Трамп встретится один на один с президентом РФ Владимиром Путиным и вернется в США вечером 16 июля.
«Пройдет рабочий ланч с президентом Путиным», — отметил Хантсман.
Песков о встрече Путина с Трампом: Возможна личная беседа лидеров тет-а-тет перед саммитом Россия-США, если будет предварительная договоренность pic.twitter.com/CZHzg9UEfQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 3, 2018