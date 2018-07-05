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Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

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19:12   5 Июля 2018
Россия

Путин встретится один на один с Трампом 16 июля в Финляндии

Путин встретится один на один с Трампом 16 июля в Финляндии

После состоится встреча в расширенном составе и рабочий ланч, сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп прилетит в Хельсинки в воскресенье, 15 июля. Вечером президент США встретиться с сотрудниками посольства, а в понедельник поучаствует в двусторонней встрече с финским коллегой Саули Ниинисте.

Американский посол добавил, что Дональд Трамп встретится один на один с президентом РФ Владимиром Путиным и вернется в США вечером 16 июля.

«Пройдет рабочий ланч с президентом Путиным»,  — отметил Хантсман. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#встреча #путин #трамп #хельсинки
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