Город всегда в хорошей форме. Мэр Хельсинки рассказал о подготовке саммита Россия—США

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля — уникальная возможность для города показать себя всему миру, заявил мэр Хельсинки Ян Вапаавуори в интервью газете Ilta-Lehti.

Градоначальник рассказал, что администрация финской столицы поддерживает связь со всеми ведомствами, занятыми в организации саммита. Прежде всего, это канцелярия президента и МИД Финляндии. Координационная группа проводит ежедневные встречи.

По его словам, при необходимости город готов временно закрыть автодороги, рынке и даже целые района и стройплощадки, — все, что потребуется для обеспечения безопасности высоких гостей. Мэр отметил, что место встречи пока не определено, поэтому о списке объектов, которые придется закрыть в городе, пока говорить рано.

Вапаавуори заверил, что город готов принять Путина и Трампа:

«Когда самые защищенные люди в мире приезжают в какую-либо точку мира, то в этих местах предпринимаются большие усилия для безопасности. Мы к этому готовы. Скорее всего, потребуется дополнительный персонал сил безопасности».

Мэр подчеркнул, что Хельсинки специально к саммиту никак не готовится, потому что «город всегда в хорошей форме». Ему не нужно «делать подтяжку лица, как иногда это случается в других местах где-то в мире.

«Город чистый, аккуратный и полностью репрезентативный в любой день», — заявил мэр.

16 июля финская столица ждет около двух тысяч журналистов со всего мира. По словам Вапаавуори, город ожидает приезда «особенно больших американских телеканалов», которые будут создавать в Хельсинки свои временные студии. Пока столичной администрации неизвестно какие адреса выберут «телегиганты» из США. По текущей информации, студии телеканалов CNN и ABC рассматривают объекты в центре города на Рыночной площади, возле Президентского дворца.

В заключении мэр отметил важность предстоящего события для финской столицы. По его словам, в течении нескольких дней в городе будет присутствовать около тысячи или более международных журналистов.

«Многие из них будут заниматься и чем-то другим кроме самого саммита. Для нас это возможность показать всему миру, какой у нас чистый, ухоженный и хорошо функционирующий город», — сказал Вапаавуори.

Встреча российского и американского президентов станет первой, не привязанной к многосторонним саммитам. В прошлом году Путин и Трамп впервые встретились на саммите G20, затем на саммите АТЭС.