Российский истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом

Председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития предприятий ОПК РФ Владимир Гутенев рассказал в четверг, какими свойствами будет обладать истребитель шестого поколения.

По его словам, одним из основных направлений в разработке нового истребителя станет внедрение искусственного интеллекта – не каких-то его отдельных элементов, а комплексного боевого управления, которое позволить самолетам поколения 6+ и 6++ выполнять задачи в совершенно автономном режиме, в режиме РЭБ – радиоэлектронной борьбы и в режиме беспилотника.

При этом, по словам Гутенева, характеристики самолетов шестого поколения возрастут при уменьшении их стоимости, этот произойдет за счет отсутствия систем жизнеобеспечения пилота. Кроме того, можно ожидать решительного прорыва в средствах ведения радиоэлектронной борьбы.

«Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10%, а в разы повысят эффективность систем РЭБ», - подчеркнул депутат.

Также он высказал мнение, что технология «стелс» со временем будет иметь все меньше значения, так как диапазон сканирования пространства расширится и это позволит на больших расстояниях распознавать малозаметные и малоразмерные цели.