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19:23   5 Июля 2018
Россия

Российский истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом

Российский истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом

Председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития предприятий ОПК РФ Владимир Гутенев рассказал в четверг, какими свойствами будет обладать истребитель шестого поколения.

По его словам, одним из основных направлений в разработке нового истребителя станет внедрение искусственного интеллекта – не каких-то его отдельных элементов, а комплексного боевого управления, которое позволить самолетам поколения 6+ и 6++ выполнять задачи в совершенно автономном режиме, в режиме РЭБ – радиоэлектронной борьбы и в режиме беспилотника.

При этом, по словам Гутенева, характеристики самолетов шестого поколения возрастут при уменьшении их стоимости, этот произойдет за счет отсутствия систем жизнеобеспечения пилота. Кроме того, можно ожидать решительного прорыва в средствах ведения радиоэлектронной борьбы.

«Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10%, а в разы повысят эффективность систем РЭБ», - подчеркнул депутат.

Также он высказал мнение, что технология «стелс» со временем будет иметь все меньше значения, так как диапазон сканирования пространства расширится и это позволит на больших расстояниях распознавать малозаметные и малоразмерные цели.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #искусственный интеллект #армия и опк #гутенев #самолеты шестого поколения #6 #беспилотный режим #системы радиоэлектронной борьбы #госдуама
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