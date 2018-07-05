Главы Германии и Венгрии поссорились из-за беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Берлине. Тема переговоров — миграционный кризис. На пресс-конференции по итогам встречи выяснилось, что политики по разному смотрят на проблему.

«Мы никогда не должны забывать, что речь идет о людях. Людях, которые приехали к нам, и это касается основной европейской идеи - человечности, — заявила Меркель. — Если Европа хочет сохранить свою «душу», она не должна абстрагироваться от страданий мигрантов».

Меркель отметила, что Венгрия, вопреки действию Дублинского соглашения по приему беженцев, не считает себя ответственной за нелегальных мигрантов. Орбан в ответ на это заявил, что Европа должна совершенно иным образом демонстрировать «человечность» в отношении миграционной проблемы. По его словам, европейцы должны быть человечными, но не создавать при этом фактор притяжения нелегалов.

«Единственный известный нам способ поступить — это закрыть границы, помогать странам, откуда идет миграция, и не пускать к себе людей, которые приносят неприятности», — отметил венгерский политик.

Он добавил, что не согласен с Меркель в том, что Венгрия якобы не солидарна с другими странами в решении миграционной проблемы. Канцлер Германии, в свою очередь, заявила, что считает встречу продуктивной.