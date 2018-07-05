Владимир Жириновский спрогнозировал исход четвертьфинальных матчей ЧМ-2018

По мнению председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, Россия в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу обыграет Хорватию.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба партии, отмечая, что Владимир Жириновский дал прогноз и об исходе остальных четвертьфинальных матчей.

В частности, он считает, что команда Швеции обыграет английскую сборную, Бразилия сможет выиграть у Бельгии, а Уругвай окажется сильнее Франции.

Напомним: российская национальная сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства, обыграв 1 июля в матче 1/8 финала команду Испании по результату послематчевых пенальти. В тот же день команда Хорватии, также в серии пенальти, оказалась сильнее команды Дании. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.