Инвалида-переселенца жестоко избили на Украине из-за русского языка — СМИ

В селе Буймер под Сумами инвалида-переселенца из Донбасса избили потому, что он и его семья общаются на русскому языке.

Об этом в четверг сообщает УНИАН. Отмечается, что жители села напали на Вячеслав Рожкова, который свыше 20 работал на шахте и получил инвалидность второй группы, неподалеку от магазина.

Как рассказала журналистам супруга пострадавшего Лидия Рожкова, на него накинулись односельчане, требуя разговаривать на украинском языке. По словам женщины, нападавшие вытащили инвалиды на проезжую часть, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, но вскоре к ним присоединились еще шесть человек. По словам супруги Рожкова, его начали клали под машину и пытались переехать.

Инвалиду удалось вырваться и бежать. Вскоре его госпитализировали. Местные правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом. Жена Рожкова отметила, что их семья опасается линчевания.