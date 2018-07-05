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18:57   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

План разработали таким образом, что для возвращения Донбасса под контроль Киева получится привлечь любое число миротворцев, отметил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

По его словам, украинское МВД презентует стратегию по деоккупации Донбасса международным партнерам. Согласно плану, сначала нужно «освободить» районы города Горловки и Новоазовского района, ввести миротворческие войска и провести выборы по закону Украины.

«Миротворцы смогут наблюдать за этим»,  — добавил Варченко.

Советник главы МИД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» в Киеве в пятницу, 6 июля. Российский лидер Владимир Путин поддерживает отправку миротворцев, чтобы обезопасить сотрудников ОБСЕ. Однако Киев настаивает, что миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #донбасс #киев #мвд украины #деоккупация
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