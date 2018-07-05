Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Глава РФ Владимир Путин оценил личный вклад президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие Астаны, которая стала столицей с подачи лидера республики.

По словам Путина, перенос столицы Казахстана в Астану стало одним из ключевых решений, которое утвердило независимость республики. Он назвал это решение, которое было принято в далеком 1998 году, сложным и капиталоемким, однако отметил, что именно благодаря таким действиям Назарбаев и стал главой Казахстана. Президент напомнил, что множество государств прошли через опыт изменения столицы, исключением не стала и советская Россия, когда главный город страны был перенесен из Петербурга в Москву.

Путин отметил личный вклад Назарбаева в развитие Астаны. По его мнению, новая столица утвердила республику в статусе самостоятельного суверенного государства. Путин ответил и на вопрос главы телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлана Бекхожина о том, были ли у Назарбаева сложности с переносом столицы из Алма-Аты из-за неодобрения даже собственных сторонников. Он объяснил, что Назарбаев лидер и стал главой республики благодаря таким тяжелым решениям. При этом, президент не умаляет достоинства Алма-Аты, однако на тот момент перенос столицы был необходим.

Так, в Казахстане и появился праздник Дня столицы, который отмечают 6 июля. В 2009 году он был причислен к государственным праздникам, поэтому этот день стал нерабочим.

Ранее Астана называлась иначе - Акмола (бывший Целиноград).