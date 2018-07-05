Пентагон: США способны обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Представитель центрального командования Вооруженных сил США капитан Билл Урбан заявил, что Вашингтон и его партнеры готовы обеспечить свободу навигации и коммерческих перевозок через Ормузский пролив в соответствии с международными нормами.

Таким образом в Пентагоне ответили на угрозы со стороны Ирана, где ранее представитель элитного подразделения иранских ВС – Корпус «Стражей исламской революции» заявил, что, если США продолжат свою санкционную политику в отношении Тегерана, они перекроют Ормузский пролив, заблокировав таким образом транспортировку нефти в другие страны.

По словам Била Урбана, слова которого в четверг приводит ТАСС, Соединенные Штаты и их союзники обеспечивают в ближневосточном регионе стабильность и безопасность.

«Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами», - подчеркнул представитель центрального командования американских вооруженных сил.

Напомним: 2 июля глава отдела политического планирования государственного департамента США Брайн Хук пригрозил Ирану сократить «до нуля» его доходы от торговли нефтью. Этому, по словам Хука, поспособствуют экономические санкции США против Ирана, которые возобновятся с 4 ноября текущего года.