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18:21   5 Июля 2018
Россия

ГП РФ изучит дело против матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

ГП РФ изучит дело против матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

Следственный отдел ОМВД РФ по Мещанскому району столицы возбудил уголовное дело в отношении 38-летней москвички за незаконный сбыт диазепама, считающегося психотропном веществом.

Генеральная прокуратура РФ изучит материалы резонансного уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая перепродала через интернет пять микроклизм с несертифицированным в РФ лекарством, которое используют при эпилепсии у детей.

«Генпрокуратура возьмет на контроль ход расследования»,  — сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что поможет матери ребенка-инвалида. Женщина купила в интернете микроклизмы диазепама для неизлечимо больного сына. Когда в поликлинике москвичке дали препараты бесплатно, мать ребенка-инвалида решила перепродать излишки лекарства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #генпрокуратура рф #общество #инвалид #диазепам
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