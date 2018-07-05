ГП РФ изучит дело против матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

Следственный отдел ОМВД РФ по Мещанскому району столицы возбудил уголовное дело в отношении 38-летней москвички за незаконный сбыт диазепама, считающегося психотропном веществом.

Генеральная прокуратура РФ изучит материалы резонансного уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая перепродала через интернет пять микроклизм с несертифицированным в РФ лекарством, которое используют при эпилепсии у детей.