Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

В ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении «поднять флаг в Севастополе» представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией признала, что это возможно.

На регулярном брифинге в четверг Захарову попросили прокомментировать недавнее заявление Порошенко о том, что «украинский флаг будет поднят над Севастополем». Представитель российского внешнеполитического ведомства ответила, что украинский президент «видимо, имеет в виду открытие генконсульства».