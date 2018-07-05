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18:11   5 Июля 2018
Россия

Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

В ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении «поднять флаг в Севастополе» представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией признала, что это возможно.

На регулярном брифинге в четверг Захарову попросили прокомментировать недавнее заявление Порошенко о том, что «украинский флаг будет поднят над Севастополем». Представитель российского внешнеполитического ведомства ответила, что украинский президент «видимо, имеет в виду открытие генконсульства».

«Вижу, что президент движется в направлении большей реалистичности, — сказала Захарова. — В этом нет ничего негативного. Нормальная дипломатическая практика, к которой мы готовы. Пусть направят документы и с согласия РФ открывают в Севастополе консульство, и поднимают флаг».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #захарова #порошенко #украина #политика #севастополь
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