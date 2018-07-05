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МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

МИД РФ призвал отказаться от спортивных мероприятий в США из-за визовой политики

 Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину
МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану

Правильное решение: Путин похвалил Назарбаева за перенос столицы Казахастана в Астану
Встреча глав США и РФ пройдет в Хельсинки в президентском дворце

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 Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине

Саммит по газовому вопросу между РФ, Украиной и ЕС состоится в Берлине
18:37   5 Июля 2018
Россия

В Госдуме призывают обсудить с экспертами вопрос наказания за репосты

В Госдуме призывают обсудить с экспертами вопрос наказания за репосты

Изменения законодательства, которые касаются декриминализации ответственности за репосты в соцсетях, необходимо обсудить с экспертным сообществом.

Необходимость пересмотра соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации уже назрела. об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента РФ по информационной политике и связи Леонид Левин. Его слова приводит в четверг РИА Новости.

Он также напомнил о постановлении пленума Верховного суда России от 28 июня 2011 года, где отмечается, что в случаях репоста направленность действий пользователя социальной сети определяется, учитывая выражение лицом отношения к перепечатываемым материалам.

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Автор: Олег Королев
#россия #госдума #политика #общество #наказание за репосты
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