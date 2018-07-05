В Госдуме призывают обсудить с экспертами вопрос наказания за репосты

Изменения законодательства, которые касаются декриминализации ответственности за репосты в соцсетях, необходимо обсудить с экспертным сообществом.

Необходимость пересмотра соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации уже назрела. об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента РФ по информационной политике и связи Леонид Левин. Его слова приводит в четверг РИА Новости.

Он также напомнил о постановлении пленума Верховного суда России от 28 июня 2011 года, где отмечается, что в случаях репоста направленность действий пользователя социальной сети определяется, учитывая выражение лицом отношения к перепечатываемым материалам.