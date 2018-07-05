Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию и пению для детей и взрослых стартуют в следующем году в новом учебном центре в московском районе Марьино.
Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.
В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения. На прилегающей территории сделаем места для отдыха и парковку.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018