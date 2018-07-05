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Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

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17:50   5 Июля 2018
Россия

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию и пению для детей и взрослых стартуют в следующем году в новом учебном центре в московском районе Марьино.

Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #собянин #марьино #учебный центр
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