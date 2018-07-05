Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разработала материалы по безопасному поведению в интернете для двух возрастных групп детей от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет.

По информации Роскомнадзора, презентации и видео можно показывать дистанционно во время классных часов или других обучающих мероприятий со школьниками. Дети узнают, что такое персональная информация, как защитить аккаунты в соцсетях, куда обратиться, если кто-то нарушил закон о персональных данных. Также школьникам объяснят, что такое кибербуллинг и как его избежать, как придумать безопасный пароль.