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Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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17:59   5 Июля 2018
Россия

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разработала материалы по безопасному поведению в интернете для двух возрастных групп детей от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет.

 

По информации Роскомнадзора, презентации и видео можно показывать дистанционно во время классных часов или других обучающих мероприятий со школьниками. Дети узнают, что такое персональная информация, как защитить аккаунты в соцсетях, куда обратиться, если кто-то нарушил закон о персональных данных. Также школьникам объяснят,  что такое кибербуллинг и как его избежать, как придумать безопасный пароль.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #видео #интернет #роскомнадзор #общество
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