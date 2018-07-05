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Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

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18:00   5 Июля 2018
Весь мир

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отравление двух человек в британском городе Эймсбери, призвала британскую полицию не вестись на «грязную политическую игру определенных сил в Лондоне» и сотрудничать в расследовании инцидента.

По словам Захаровой, российская сторона искренне переживает за пострадавших от отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом, число которых увеличилось до четырех человек, и желает им выздоровления. Слова представителя МИД РФ в четверг вечером приводит агентство «Интерфакс».

При этом она напомнила, что двое из пострадавших являются российскими гражданами и призвала полицию Великобритании, которая расследует оба инцидента не идти на поводу у той «грязной политической игры» которую в Лондоне ведут «определенные силы» и взаимодействовать по ходу расследования с российскими правоохранительными органами.

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

«Мы были шокированы сегодня, увидев официальные заявления британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия от российской стороны», - подчеркнула при этом Мария Захарова.

Напомним: ранее глава МИД Великобритании Саджид Джавид обратился к российским властям с призывом объяснить произошедшее в Эймсбери. При этом он добавил, что Лондон не станет мириться с тем, что британские подданные страдают от случайных или преднамеренных атак.

«Внимание всего мира сейчас приковано к России, и не только из-за чемпионата мира», - указал министр.

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Напомним: в начале текущей недели стало известно о том, что в британском Эймсбери 30 июня от неизвестного отравляющего вещества пострадали два человека: 45-летний Чали Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Изначально врачи лечили их от интоксикации наркотиками, однако позже выяснилось, что у них те же симптомы, что и у Сергея и Юлии Скрипаль, которые были отравлены в Солсбери в начале марта. В отравлении Скрипалей Лондон дог сих пор обвиняет Москву. Россия со своей стороны подобные обвинения отвергает и призывает к детальному расследованию.

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Автор: Александр Люблинский
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