Когда приходит Кац

Противоречия в «Яблоке» оставили их сторонников без кандидата на пост мэра Москвы. «Политика Сегодня» попыталась распутать этот клубок, поговорив с участниками событий.

Теперь уже бывший председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин не собирается покидать демократическую партию и намерен бороться с «бюрократизацией и олигархизацией» в ее рядах. Об этом он рассказал накануне «Политике Сегодня».

«Я никуда из партии не собираюсь уходить и буду противодействовать всем этим тенденциям в рамках устава и программы партии», — заверил демократ.

Приставка экс в должности председателя появилась после решения федерального бюро отстранить Митрохина от управления московским отделением. Конфликт разыгрался незадолго до окончания регистрации кандидатов в мэры Москвы. «Яблоко» провело праймериз, победителем которых стал глава муниципального округа Тверской Яков Якубович.

Но став первым он взял самоотвод в пользу Митрохина. Заявил избирателям, что коллега справится лучше. Истинной причиной такого решения член демократической партии, мундеп от района Щукино Максим Кац называл сторонний прессинг. По его словам, Якубовичe угрожали, тот сдался и сошел с дистанции.

Сценарий с выдвижением Митрохина не устроил федеральное бюро партии. Центр согласовал кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, занявшей по итогам праймериз четвертое место. Митрохин же вопреки партийной воле подал документы для выдвижения в мэры, но не смог пройти муниципальный фильтр — собрать достаточное число подписей мундепов в разных районах столицы. В итоге «Яблоко» осталось без кандидата на пост градоначальника. Митрохин уверен, что руководству не нравится его самостоятельность и центр пытается его сместить руками сопартийца Максима Каца.

«Он не является причиной, он является инструментом этого развала. Его и его сторонников накануне праймериз запустили в партию для того, чтобы они проголосовали против моей кандидатуры», — заявил Митрохин.

Максим Кац, напротив, уверяет, что раскола в «Яблоке» нет. «Политика Сегодня» попыталась выяснить, как мундеп относится к обвинениям в свой адрес со стороны коллеги.

— Сергей Митрохин нам заявил, что федеральное бюро «Яблока» использовало вас в качестве инструмента против него лично. Якобы вы приложили руку к разладу между центром и московским отделением. Так ли это?

— Какая-то фигня. Раскола нет. Все в порядке.

— Еще есть такая версия, что вы якобы пытаетесь подвинуть Митрохина и возглавить московское отделение «Яблока». -

— Понятно. Есть такая версия. Хорошо.

— Так это правда?

— Вы если почитаете мой блог, то узнаете, насколько эта версия правдоподобна.

— Можете про победителя яблочных праймериз Якубовича пару слов сказать? Почему он оказался таким слабым политиком и сошел с дистанции.

— Не знаю.

— И кто его пугал тоже не знаете?

— Нет.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин видит за этой историей конфликт между основателем партии Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным. Максим Кац, по мнению собеседника «ПС», играет за команду федерального бюро.

«Кац — это такая торпеда, которую активно использует Григорий Явлинский для сведения счетов с неугодными ему людьми внутри Яблока. Очевидно, что Митрохин сейчас не на одной волне с Явлинским, и его пытаются притопить. Поэтому можно сказать, что логика в словах Митрохина есть. Он был лидером партии и тут бывшего лидера сама партия не пускает на выборы в городе, который он рассматривает, как свою вотчину и где одно из самых сильных по стране отделений Яблока. Это ведет к расколу партии. Митрохин справедливо возмущается».

Имя Максима Каца звучит в контексте межпартийных конфликтов не впервые. В бытность сотрудником команды политического блогера Алексея Навального тот не сумел сработаться с правой рукой активиста – Леонидом Волковым. Или наоборот. Причина прозаична - сherchez la femme. По словам бывшей сотрудницы штаба, инициатором увольнения Каца был Волков. Позже Навальный неоднократно нелестно отзывался о Максиме Каце.