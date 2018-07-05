В США  американцев поздравили с Днем независимости, опубликовав фото Су-25

Аэрокосмический музей американского города Сан-Диего поздравил граждан страны с Днем независимости, который праздновался накануне – 4 июля – опубликовав в социальной сети Facebook фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25.

Подписчики музея в социальной сети обратили внимание на нестыковку.

«Наша семья из аэрокосмического музея желает вам счастливого Дня независимости! <…> Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса», - говорится в сообщении музей, которое проиллюстрировано фотографией российских военных самолетов.

Один из пользователей под постом в шутку предположил, что либо имело место «российское вмешательство», либо – «ленивые редакторы». Другой пользователь поблагодарил администраторов ресурса за публикацию российского флага в такой день, а еще один лаконично подвел итог:

«Слава советским и российским пилотам!», - написал он.

Также на красивую фотографию обратили внимание сотрудники российского издательско-полиграфического комплекса, указав, что она была взята именно из их группы, при чем без разрешения.

Редакторы музейного сайта к настоящему моменту никак не прокомментировали свою оплошность, не удалили фотографию и не закрыли комментарии на сайте.