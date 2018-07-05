ЕС на полгода продлил санкции против России

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции в отношении России.

Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на источник.

В конце минувшего месяца стало известно, что главы государств и правительств стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против Российской Федерации на полгода. Как сообщало агентство со ссылкой на дипломата, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров европейских стран о ходе реализации минских договоренностей, к которым привязан санкционный пакет в отношении России.