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 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

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17:05   5 Июля 2018
Весь мир

ЕС на полгода продлил санкции против России

ЕС на полгода продлил санкции против России

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции в отношении России.

Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на источник.

В конце минувшего месяца стало известно, что главы государств и правительств стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против Российской Федерации на полгода. Как сообщало агентство со ссылкой на дипломата, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров европейских стран о ходе реализации минских договоренностей, к которым привязан санкционный пакет в отношении России.

«Было сказано, что никаких изменений нет», — добавил дипломат.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #евросоюз #санкции #политика #минские соглашения
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